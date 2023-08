Jacaré 'gigante' de 4,2 metros e 360 kg é capturado nos Estados Unidos

Um grupo de caçadores capturou no Mississipi, nos Estados Unidos, um jacaré "gigante", com 4,2 metros de comprimento e 360 quilos.

O que se sabe:

O animal foi retirado do rio Yazoo, no sábado (26). Imagens do animal foram publicadas no Facebook pelo Departamento de Vida Selvagem, Pesca e Parques do Mississipi.