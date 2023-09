Tufão Saola deixa rastro de destruição na China; uma pessoa morreu

Risco de inundações graves

As ruas de Hong Kong amanheceram na sexta-feira quase desertas, e os comerciantes tentaram proteger suas lojas, colocando fita adesiva em vitrines e janelas. Segundo os moradores, comida congelada e vegetais se esgotaram nos supermercados.

No centro financeiro internacional, a sessão da bolsa foi suspensa, e as escolas adiaram o início do ano letivo. "Espero que possamos proteger as ferramentas necessárias para o nosso negócio, como as geladeiras. Nós as colocamos em lugares mais altos para que a água não danificasse os eletrodomésticos", disse o gerente de um restaurante que se identificou como Lee, em entrevista à emissora de televisão local.

Em outra margem do delta do Rio das Pérolas, Macau, conhecida por seus cassinos, emitiu seu terceiro alerta de tufão mais grave, na metade da tarde.

Em Shenzhen, cidade de 17,7 milhões de habitantes na China continental, foi decretada a suspensão da atividade laboral, o fechamento do comércio a partir das 16h locais (5h no horário de Brasília) e, três horas depois, dos transportes públicos.

A província de Guangdong suspendeu os trens até a noite de sábado, e a agência de emergência responsável pela resposta ao risco de inundações elevou o nível de alerta para o segundo mais elevado.