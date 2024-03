Gêmea é suspeita de trocar de lugar com irmã para assumir morte de crianças

Conforme a denúncia, Samantha não tinha autorização para dirigir, pois estava com a habilitação vencida e, supostamente, estaria sob o efeito de drogas no momento do acidente. Por esses motivos, ela teria trocado de lugar com sua irmã gêmea, segundo o xerife John DeGeorge. Outro motivo pelo qual Sarah teria aceitado assumir a culpa no lugar da irmã seria devido ao fato de Samantha ter cuidado de seus filhos durante um período em que ela esteve na prisão. O caso ainda vai ser julgado pela Justiça.

"Sarah chegou ao local do acidente antes da chegada da polícia. Isso permitiu que elas inventassem essa história, na qual Sarah assumiria a responsabilidade pelo ocorrido e, juntas, as duas tentaram enganar os investigadores. Entretanto, após uma longa investigação, foram encontradas inconsistência na história das irmãs", disse o xerife, após a farsa ser descoberta.