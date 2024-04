Criança morre após brinquedo ser levado por rajada de vento nos EUA

Um menino morreu depois que o brinquedo inflável em que ele estava foi arrastado por uma rajada de vento nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Bodhi Naaf, de dois anos, brincava em um pula-pula que foi levado pelo vento e caiu em um terreno vizinho. O caso ocorreu no último sábado (27), no Arizona (EUA), e outras crianças também estavam no brinquedo.

A criança foi encaminhada às pressas a um hospital, mas não sobreviveu. Uma outra criança também ficou ferida, mas sem risco de vida, informou o Gabinete do Xerife do Condado de Pinal.