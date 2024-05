Equipe de navio que derrubou ponte nos EUA está presa nele há 7 semanas

A situação gerou revolta entre os sindicatos que os representam, sediados em Singapura, onde está a fabricante do navio. Em um comunicado de 11 de maio, eles pediram pela devolução imediata dos telefones dos funcionários, destacando que a falta de comunicação com a família está "causando um sofrimento significativo para os membros da tripulação com filhos pequenos."

Quando o assunto são mantimentos, a tripulação está sobrevivendo com doações de ONGs e moradores da região, que deram inclusive guloseimas indianas para os marinheiros.

Darrel Wilson, porta-voz da Synergy Marine, empresa de Singapura responsável pelo navio, afirmou à BBC que representantes já viajaram aos Estados Unidos para acompanhar a situação e que centenas de quilos de comida pronta foram enviados até o grupo, para permitir que o cozinheiro a bordo descanse.

Um relatório preliminar das autoridades norte-americanas afirmou que a embarcação sofreu duas panes elétricas que atrapalharam seu funcionamento cerca de 10 horas antes do choque.

Mas por mais que o navio tenha ficado preso entre os escombros da ponte, sua equipe não pode desembarcar por não ter visto e por restrições impostas pelas autoridades, que afirmaram que é importante que eles permaneçam no local, inclusive para cuidar do que resta da embarcação.

Durante a explosão de segunda, planejada pela Guarda Costeira, os homens ficaram abrigados na parte de baixo do navio, abaixo do convés, sob a vigia de um grupo anti-incêndio.