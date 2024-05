Motociclista e fã de Stalin: quem é o novo braço direito de Vladimir Putin

Vladimir Putin foi empossado para um novo mandato de seis anos, na terça-feira (7). Na cerimônia no Kremlin estava Alexander Zaldostanov, 61, líder do grupo de motociclistas Night Wolves e apontado como novo braço direito do presidente russo.

Quem é Alexander Zaldostanov

Alexander Zaldostanov chama a atenção com seus cabelos longos, músculos, tatuagens e roupas de couro. Filho de pai ucraniano e mãe russa com ascendência georgiana, ele cresceu na cidade de Kirovohrad, na Ucrânia. Quando ainda era criança, mudou-se com a família para Sebastopol, na península da Crimeia.

Chamado popularmente de "O Cirurgião", Zaldostanov é médico. Quando morava em Moscou, ele se formou na faculdade de medicina e se especializou em cirurgia facial pós-traumática — de onde surgiu o apelido.