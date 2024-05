Além do Domo de Ferro, quais são os principais sistemas de defesa do mundo?

Segundo o estudo, a América do Norte é e continuará sendo o maior mercado, responsável por cerca de 40% dos gastos. Mas a região Ásia-Pacífico terá um crescimento expressivo na década, devido ao aumento das tensões e à entrada de novos países nessa corrida armamentista.

Mais da metade dos armamentos comercializados nesse setor são do segmento 101-200 km. Mas, segundo a análise, a demanda que mais vai crescer será a 201-400 km. Ou seja, são sistemas que destroem mísseis em um raio muito maior, o que talvez passe a mensagem que, em 2030, esses países não estarão preocupados apenas com o vizinho mais próximo, mas também com outros, mas distantes.

O aumento do número de conflitos se desenrolando ao mesmo tempo no mundo e as tensões crescentes em algumas regiões ajudam a explicar os investimentos. De acordo com as Nações Unidas, desde a Segunda Guerra não havia tantas guerras, guerrilhas e afins se desenrolando. Elas afetam cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo. A Academia de Genebra, na Suíça, fala em pelo menos 110 eventos do tipo em andamento.

Defender custa muito mais que atacar

Em um artigo publicado em fevereiro, Wes Rumbaugh, analista do think tank americano CSIS, chamou atenção para o fato de que muitos jornais americanos destacaram que a Marinha usou um míssil de US$ 2 milhões para interceptar um drone de US$ 2 mil usado pelos rebeldes houtis no Mar Vermelho.

É uma tremenda manchete, ele reconhece. "Mas isso obscurece a complexidade dos sistemas de defesa". Rumbaugh explica que um míssil antibalístico dos EUA custa, em média, o dobro de um míssil balístico. Essa assimetria se deve às naturezas distintas desses equipamentos. Para interceptar um míssil com precisão, é preciso ter velocidade e alcance excepcionais, além de direção sofisticada.