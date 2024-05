Por que Milei gerou crise diplomática entre Argentina e a ex-aliada Espanha

Nos últimos dias, a sólida relação da Argentina com a Espanha, segundo maior investidor do país, definitivamente foi abalada e uma ruptura é iminente. Isso porque, durante uma passagem por Madri no fim de semana, Javier Milei não apenas descartou a possibilidade de um encontro com o atual governo espanhol como participou de um evento organizado por um partido rival, de extrema direita.

O presidente argentino, inclusive, usou um dos momentos de fala no ato para atacar Pedro Sánchez e principalmente a primeira-dama, Begoña Gómez, chamando-a de "corrupta". Sobre tal declaração, o chanceler espanhol, José Manuel Albares, afirmou que a acusação de Milei ultrapassou qualquer diferença política ou ideológica.

"O respeito mútuo e a não ingerência em assuntos internos é um princípio inquebrantável das relações internacionais e é inaceitável que um presidente em exercício, em visita à Espanha, insulte a Espanha e o presidente do governo da Espanha", afirmou ele, definindo o momento como "o mais grave da história recente" entre os dois países.