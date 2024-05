Após ofensas de Milei a Sánchez, Espanha convoca embaixadora na Argentina

"O respeito mútuo e a não ingerência em assuntos internos é um princípio inquebrantável das relações internacionais e é inaceitável que um presidente em exercício, em visita à Espanha, insulte a Espanha e o presidente do governo da Espanha", afirmou o ministro.

Albares disse ainda que o comportamento de Milei faz as relações entre Espanha e Argentina chegar a seu "momento mais grave da nossa história recente". O ministro espanhol ainda exigiu que Milei faça um pedido público formal de desculpas.

"No caso de não se produzir essas desculpas, tomaremos todas as medidas que acreditamos oportunas para defender nossa soberania e nossa dignidade", completou o representante do governo espanhol, que informou ainda que pediu apoio à União Europeia contra Milei.

Pouco depois, o Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell Fontelles, saiu em defesa do presidente espanhol em uma rede social.

"Os ataques contra familiares de líderes políticos não têm lugar na nossa cultura: nós os condenamos e rejeitamos, especialmente quando partem de parceiros", afirmou o representante da UE.

Milei chamou a esposa de Sánchez, Begoña Gómez, de corrupta em um evento do partido de extrema direita Vox, em Madri. O presidente argentino ainda não comentou diretamente o caso, apesar de compartilhar, em uma rede social, vários comentários de terceiros o defendendo nesse episódio.