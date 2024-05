Milei aceita renúncia de chefe de gabinete: 'Diferenças de expectativas'

O presidente da Argentina, Javier Milei, aceitou a renúncia de seu chefe de gabinete, Nicolás Posse.

O que aconteceu

Posse renunciou ao cargo no alto escalão do governo Milei nesta segunda-feira (27). Posteriormente, a Casa Rosada emitiu comunicado em que atribui a saída do chefe de gabinete a "diferenças de critérios e expectativas na condução do governo e das tarefas a ele confiadas".

Casa Rosada reiterou que a renúncia de Posse não significa ruptura com os ideias de Milei. Na saída do então aliado de primeira hora do presidente argentino, o ministro do Interior, Guillermo Francos, assumirá interinamente o cargo.