'Forçar negociação': como ataque da Ucrânia à Rússia muda rumo da guerra

Fumaça em torno de uma ponte sobre o rio Seim no distrito de Glushkovo, em Kursk, após suposto ataque ucraniano Imagem: Mykola Oleshchuki/Força Aérea da Ucrânia/Reuters

O planejamento e o sucesso da incursão surpreenderam líderes russos e e aliados ocidentais, como os Estados Unidos. De acordo com a rede britânica BBC, nenhum detalhe do ataque foi vazado, e o governo dos EUA garante que não recebeu nenhum aviso prévio sobre o ataque. Karine Jean-Pierre, porta-voz da Casa Branca, afirmou que os Estados Unidos não têm relação ou responsabilidade na invasão.

Ofensiva teria a intenção de forçar governo russo a iniciar negociações "justas". Mikhailo Podolyak, conselheiro do presidente ucraniano Volodimir Zelensky, declarou que a Ucrânia não tem a intenção de ocupar indefinidamente parte do território russo e destacou que, em caso de eventuais negociações, seria necessário encontrar uma forma de fazer a Rússia sentar "do outro lado da mesa".

No entanto, autoridades russas indicam que ataque realizado inviabiliza negociações. "No momento, seria completamente inapropriado iniciar um processo de negociação", declarou Yuri Ushakov, conselheiro diplomático do presidente Vladimir Putin, ao Shot, canal russo no Telegram. Ushakov garantiu que a Rússia "não falará" com a Ucrânia devido ao ataque surpresa. Os avanços russos não cessaram após o ataque, com soldados seguindo em ofensivas para ocupar territórios inimigos.

Folheto divulgado pelo Ministério da Defesa da Rússia em 12 de agosto de 2024 mostra ataque de drones russos a veículos blindados ucranianos na região de Kursk Imagem: AFP

Apesar da ofensiva ucraniana, a Rússia ainda está à frente no que diz respeito a territórios ocupados: desde o início do conflito, o país ocupou 65.891 km² de território ucraniano. Com a Crimeia anexada em 2014 e as áreas orientais já sob controle russo antes da guerra atual, 108.070 km² são ocupados pela Rússia, o que representa 18% da Ucrânia de acordo com suas fronteiras internacionalmente reconhecidas. Desde o início desse ano, a Rússia avançou 1.360 km² em território ucraniano, e as contraofensivas da Ucrânia no seu próprio território durante o mesmo período representaram apenas 20 km².