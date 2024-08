Sudão: Por que ignoramos guerra com o maior número de afetados no mundo

Forças Armadas Sudanesas. O exército que hoje "oficialmente" lidera o Sudão deu um golpe militar em 2019 e um contragolpe anos depois. [Veja detalhes sobre os golpes em linha do tempo abaixo].

Forças de Suporte Rápidas. Com fundação no ano de 2013, as Forças de Suporte Rápidas (RSF, sigla em inglês) são um grupo paramilitar considerado "braço" do Janjawed, outro grupo radical sudanês. O grupo "mãe" das RSF recebeu apoio do governo para oprimir minorias étnicas na região do Dafur, no oeste do país, no começo dos anos 2000. A opressão é considerada o primeiro genocídio do século 21.

O RSF é formado em sua maioria por jovens "sem qualquer concepção da lei", diz professor. Um dos fatos que chama atenção de especialistas sobre a atuação das Forças de Suporte é que parte dos crimes de execução e estupro cometidos pelos paramilitares são gravados e publicados nas redes sociais. O grupo também foi treinado pela Juventude Muçulmana, organização extremista que hoje repudia os atos de violência cometidos no país.

É como se os estudantes tivessem superado os professores. Você está lutando contra seu próprio projeto. Eles sabem como lutar. Eles sabem fazer massacres, genocídios, sabem matar, sabem como estuprar, sabem como explorar o pior da humanidade. É isso que eles fazem. É isso que eles são. Eles não têm qualquer concepção de lei.

Awad Ibrahim, professor da Universidade de Ottawa

Linha do tempo recente da série de conflitos no país

O Sudão se libertou da colonização do Egito e do Reino Unido em 1956. Desde então, viveu uma série de conflitos, com ao menos duas guerras civis e dois golpes de estado até o coronel Omar Hassan al-Bashir assumir o comando autoritário do país, em 1989.