FBI divulga foto da arma usada contra Trump; atirador pesquisou sobre Biden

Pesquisas do atirador

Thomas Crooks pesquisou na internet, a partir de setembro de 2023, sobre comícios de Trump na Pensilvânia. Kevin Rojek, chefe do escritório de campo do FBI em Pittsburgh, disse que, entre abril e 12 de julho deste ano, o atirador procurou informações sobre eventos de campanha do republicano e também sobre Joe Biden.

Em 2019, contas vinculadas ao atirador pesquisou sobre dispositivos explosivos. "Como fazer uma bomba com fertilizante" e "como funcionam os detonadores remotos" foram algumas das buscas.

O FBI também tenta confirmar se comentários antissemitas foram publicados por Crooks.

Crooks ficou no telhado do prédio por seis minutos antes de abrir fogo, segundo a agência. Ele reforçou que o atirador disparou oito tiros e disse que a polícia disparou dois: um tiro do atirador do Serviço Secreto e um de um policial local.

O FBI disse aos jornalistas que o motivo para o atentado ainda segue em investigação. Também não há informações no momento sobre outras pessoas terem colaborado com Thomas Crooks.