Aeronave cai em estrada na Inglaterra; ocupantes sobrevivem

Vítimas conseguiram sair andando da aeronave. Após o acidente, socorristas foram ao local com uma ambulância aérea para atender os homens. Eles foram levados ao hospital com ferimentos, mas o clube disse ao The Guardian que não possui detalhes sobre o estado de saúde dos pilotos.

Autoridades irão investigar a causa do incidente. O caso será apurado pelo Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos, pela British Gliding Association —órgão que regula o voo livre no Reino Unido— e pela polícia local.