Turista dos EUA morre após réplica de barco viking afundar na Noruega

#Redningsskøyta «Idar Ulstein» er på nå på stedet hvor vikingskipet har kantret vest av #Stad. Vi holder øye med skipet, og gjør det vi kan for å bistå med bergingen, men værforholdene gjør det svært krevende. pic.twitter.com/iLUUeo6Qoz -- Redningsselskapet (@NSSR) August 27, 2024

Embarcação havia partido das Ilhas Faroe no sábado (24). Citando informações da mídia local, o VG explicou se tratar de uma réplica de um barco viking chamada Naddoddur, uma homenagem ao navegador norueguês Naddodd, a quem se atribui a "descoberta" da Islândia no século 8. O percurso da viagem — que já tinha sido adiada anteriormente por conta do mau tempo — é semelhante ao que os vikings fizeram há mais de 1.000 anos na região.

Primeiro pedido de socorro foi recebido às 18h (13h em Brasília). Equipes de resgate foram enviadas de helicóptero ao local, e barcos próximos também foram chamados. Inicialmente, porém, os socorristas pensaram ser um alarme falso, uma vez que o barco não dava sinais de que estava com problemas. Um segundo pedido de socorro chegou uma hora depois, e o resgate voltou a ser acionado.

Foto publicada em junho mostra réplica de barco viking que naufragou na terça-feira (27), próximo à Noruega Imagem: Reprodução/Facebook/Sail2North

'Condições de busca eram muito difíceis', explica porta-voz. Havia baixa visibilidade, ventos fortes, ondas de até 5 metros e muita chuva, segundo disse ao VG Oddgeir Andersen, líder da operação de resgate (veja no vídeo acima). As buscas foram encerradas oficialmente às 5h30 (0h30 em Brasília) desta quarta-feira (28), e uma investigação foi aberta pelo governo norueguês.

Barco tinha 10 metros de comprimento e navegava aberto. Bergur Jacobsen, presidente do clube de barcos Naddoddur nas Ilhas Faroe, afirmou à BBC que a embarcação já havia feito viagens anteriores para Islândia, Escócia e Noruega. "É um barco de pesca sem motor, mas com velas", explicou, acrescentando estar "muito triste" com o acidente.