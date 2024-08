Wade Wilson é condenado à morte por assassinar mulheres nos EUA

Um juiz da Flórida (EUA) condenou Wade Wilson, de 30 anos, à morte pelo assassinato de duas mulheres no estado norte-americano em 2019. A sentença foi anunciada na terça-feira (27).

O que aconteceu

Wilson foi considerado culpado por diversas acusações. Entre elas, pelo homicídio em primeiro grau de Kristine Melton, 35, e Diane Ruiz, 43, na cidade de Cape Coral.

Em junho, um júri com 12 membros do condado de Lee, também na Flórida, haviam recomendado que ele fosse condenado à morte. O júri durou duas semanas e condenou o homem por seis acusações, incluindo duas acusações de homicídio em primeiro grau. Em 25 de junho, dez dos 12 jurados votaram para que o preso fosse executado por matar Ruiz. Nove deles também votaram pela pena de morte do acusado pelo assassinato de Melton. Apesar da sugestão do júri, no estado, cabe a um juiz decidir o que ocorrerá com o acusado.