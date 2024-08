Maduro diz que 'gringos não têm moral' para questionar eleição na Venezuela

Fala ocorre uma semana após Supremo da Venezuela validar a reeleição de Maduro. O TSJ ignorou a pressão internacional, não divulgou as atas eleitorais, que registram os votos de cada local de votação, e proibiu a publicação dos documentos.

Diferentemente do que ocorreu na Venezuela, a eleição no Brasil foi validada por outros países e observadores internacional, como o Carter Center. Na Venezuela, o órgão considerou que o pleito "não atendeu aos padrões internacionais de integridade e não pode ser considerada democrático".

A ONU alertou para a "falta de independência" e "imparcialidade" do TSJ e do CNE (Conselho Nacional Eleitoral), que também ratificou a vitória de Maduro. "O governo exerce uma ingerência indevida sobre decisões do TSJ por meio de mensagens diretas aos magistrados e declarações públicas do presidente Nicolás Maduro e Diosdado Cabello [vice-presidente da sigla do ditador]", disse Marta Valiñas, presidente do grupo da ONU que acompanha a eleição na Venezuela.

Dez países latino-americanos, EUA, OEA e a União Europeia rejeitaram a decisão do TSJ. A lista inclui os seguintes países: Argentina, Costa Rica, Chile, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai.

Brasil e Colômbia, que atuam de forma conjunta desde o início da crise venezuelana, divulgaram uma nota dizendo que a credibilidade do processo eleitoral "somente poderá ser restabelecida mediante a publicação transparente dos dados desagregados por seção eleitoral e verificáveis". O texto é assinado pelo presidente Lula e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro.