'Piloto foi genial': estudo diz ter encontrado local do avião da Malaysia

O cientista australiano Vicent Lyne acredita ter encontrado o "esconderijo perfeito" do avião da Malaysia Airlines, desaparecido em 2014.

O que aconteceu

Artigo de pesquisador acaba de ser aceito em periódico científico. Lyne trabalha no Instituto de Estudos Marinhos e Antárticos da Universidade da Tasmânia e publicou um preprint (artigo científico que não foi revisado por pares) em 2021 sobre o desaparecimento do avião. Em junho deste ano, entretanto, o artigo foi aceito no periódico científico Journal of Navigation e está em produção. "Em nome daqueles que esperam por entes queridos, sou grato aos editores e revisores do periódico por revisar o artigo e aceitar o manuscrito", escreveu ele no LinkedIn.

Lyne acredita que piloto tentou pousar avião no mar. Segundo ele, os danos nas asas, flaps e flaperons do avião sugerem que a aeronave estava envolvida em um "pouso controlado", semelhante ao do Capitão Chesley "Sully" Sullenberger no Rio Hudson, em 2009 —história que virou até filme. "Isso justifica sem sombra de dúvida a alegação original de que o [voo] MH370 tinha combustível e motores funcionando quando sofreu um magistral 'pouso controlado' e não um acidente em alta velocidade com falta de combustível", escreveu.