Conhece a Amazônia Azul? Brasil pede à ONU para expandir seu território marítimo

"O que fizemos foi atualizar os limites da Amazônia Azul de acordo com as delimitações da Marinha; o nosso limite não estava integrado", afirma o coordenador de Meio Ambiente da Divisão de Geopolítica do IBGE, Therence Sarti. "Com isso, do ponto de vista prático, nosso escopo de pesquisas aumenta, justamente para termos informações mais precisas sobre o que tem no mar hoje", diz.

"A partir de agora estamos alinhados com outras instituições do governo e de pesquisa no que se refere à área jurisdicional brasileira", acrescenta Sarti. Não há prazo para que as Nações Unidas decidam sobre a reivindicação do governo brasileiro.

"É um ganho relevante para o Brasil, envolvendo questões políticas, econômicas, bem como de proteção e conservação. Com o reconhecimento internacional de parte da Amazônia Azul, permitindo a expansão das águas jurisdicionais brasileiras (...), a atualização do Sistema Costeiro-Marinho nas publicações oficiais do país se tornou urgente", diz Luciana Temponi, chefe do setor do Meio Biótico do IBGE.