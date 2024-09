Semente de mil anos achada em caverna pode ser de árvore bíblica

Primeiros ramos brotaram em 2010 e sua capacidade de produzir resina intrigou os cientistas. A pista foi importante para a hipótese de que se trata de uma árvore bíblica, mas a identidade da planta continua sob estudos quase uma década e meia depois.

Testes já revelaram uma espécie até então desconhecida. Após sequenciamento genético, além de análises filogenéticas, fitoquímicas da árvore germinada, as estudiosas chegaram à conclusão que se tratava de uma espécie até então inédita do gênero Commiphora, uma "parente" próxima do incenso e da mirra levadas ao menino Jesus pelos reis magos na Bíblia.

A semente germinada após mil anos deu origem a uma nova planta nos últimos quase 15 anos Imagem: Reprodução/Communications Biology

Que planta é esta e o que ela tem a ver com a Bíblia?

Após notarem que a Commiphora em questão produzia resina, a primeira hipótese é que ela fosse um dos ingredientes do extinto "Bálsamo da Judeia". A substância é descrita em textos históricos como uma combinação de delicioso perfume e propriedades medicinais que era preparado com uma planta cultivada ao redor da região do Mar Morto na Antiguidade. Mas como ela não produz fragrâncias, a ideia foi descartada.

Semente foi achada em região de muitas histórias da Bíblia. O artigo levanta a possibilidade de que esta semente tenha pertencido à árvore de onde era retirado o "tsori", outro bálsamo de Galaad — hoje na Jordânia e próximo às cavernas de Wadi el Makkuk — citado desde o século 18 a.C. e que teria sido utilizado para curar doenças. Ele aparece no livro de Gênese (37:25 e 43:11), assim como em Jeremias (8:22, 46:11 e 51:8) e Ezequiel (27:17).