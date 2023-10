De decoração a símbolo de orgulho e ódio: a história da Estrela de Davi

"Ele foi usado em várias culturas da Antiguidade como um ornamento, ou como símbolo mágico, a partir do início da Idade Média até a primeira metade do século 20", explica Gerbern Oegema, professor de estudos bíblicos na Universidade McGill (Canadá), no livro "The History of the Shield of David", que conta a saga do símbolo.

Estrela de Davi no Códice de Leningrado Imagem: Shmuel ben Ya'akov

As belas linhas regulares fizeram dele um elemento decorativo e religioso em uma porção de contextos e épocas diferentes. Há exemplos de uso do hexagrama no hinduísmo, budismo, jainismo, cristianismo e islamismo.

Gershom Scholem, um filósofo e historiador israelense, nascido na Alemanha, escreveu um artigo a respeito da Estrela de Davi em 1949, pouco mais de um ano após a criação do Estado de Israel.

"As ocorrências ocasionais como algo decorativo não a tornam um símbolo judaico. Mesmo como mero enfeite ela aparece raramente em nossas antiguidades", escreveu. Um exemplo é o Códice de Leningrado, considerada a Bíblia hebraica (ou Tanakh) mais antiga do mundo. O hexagrama aparece nesses pergaminhos do século 11.

Identidade

Os primeiros judeus a adotarem o hexagrama como um símbolo de identidade foram os de Praga, no século 14. O Josefov, hoje um dos principais pontos turísticos da capital tcheca, foi um dos mais importantes e antigos bairros judaicos da Europa.