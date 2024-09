Refúgios em meio ao caos: ranking destaca os 5 países mais seguros do mundo

O impacto econômico da violência foi devastador, alcançando US$ 19,1 trilhões (R$ 106 trilhões) em 2023. Isso representa uma perda global de US$ 2.380 (R$ 13.200) por pessoa, com um aumento de 20% nas perdas de PIB devido aos conflitos. Apesar disso, os gastos com pacificação somaram apenas 0,6% do total investido em forças militares.

Islândia, Irlanda, Áustria, Nova Zelândia e Singapura são apontados pelo relatório como os cinco países mais seguros. Segundo o Índice Global da Paz, essas nações mantêm um ambiente de estabilidade interna e externa. Confira:

1. Islândia

Reykjavik, na Islândia Imagem: Boyloso/Getty Images/iStockphoto

A Islândia é o país mais pacífico do mundo em 2024. Ela mantém esse status desde a criação do Índice Global da Paz. Entre as três áreas avaliadas pelo GPI, a Islândia ocupa a segunda posição na área de "Segurança e Proteção" e permanece como o país mais pacífico nas áreas de "Conflitos em Andamento" e "Militarização". Sua pontuação geral, no entanto, caiu no último ano, devido a um pequeno aumento no número de manifestações violentas.

2. Irlanda