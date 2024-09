China define os EUA como "o maior encrenqueiro a causar agitação no Mar do Sul da China". Segundo Hu Bo, a China foi forçada a usar táticas mais combativas por conta do fracasso das negociações com o presidente das Filipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. que, por sua vez, trabalha para se aproximar ainda mais dos EUA e da comunidade internacional como um todo. Segundo o NYT, Marcos Jr. convidou jornalistas para participar de missões de reabastecimento no mar com a intenção de divulgar as ações chinesas.

Contato entre EUA e China sobre o tema é limitado. Em chamada entre autoridades dos dois países, o governo norte-americano pediu que a China "reconsiderasse seu uso de táticas perigosas, coercitivas e potencialmente agravantes" na região. O diálogo, no entanto, não parece ter tido efeito entre os membros do poder militar chinês, que deixou clara a insatisfação com os EUA e a intenção de seguir com o objetivo de garantir a posse do território disputado.

Se os Estados Unidos insistirem em ser um conspirador que empurra outros para a linha de frente para confrontar a China, ou, se não tiverem outra escolha a não ser nos desafiar por si mesmos, o povo chinês e o Exército de Libertação Popular nunca vacilarão Tenente-general He Lei, ex-vice-presidente da Academia de Ciências Militares do Exército de Libertação Popular

O que aconteceu

"Teresa Magbanua", navio-patrulha da Guarda Costeira das Filipinas, deixou atol Sabina após colisões com embarcações chinesas. De acordo com o Conselho Marítimo Nacional das Filipinas no último domingo (15), a embarcação se retirou da área em que estava desde abril após ser danificada por conta dos impactos sofridos e impedida de reabastecer. O navio-patrulha "cumpriu seu dever de sentinela contra todas as probabilidades", declarou em comunicado Lucas Bersamin, secretário executivo do Conselho. Segundo a Guarda Costeira Filipina, sua tripulação estava "sobrevivendo com provisões diárias reduzidas" e que alguns de seus membros precisavam de cuidados médicos.

Atol está localizado a cerca de 140 quilômetros da ilha filipina de Palawan e a 1.200 km da ilha de Hainan, área continental chinesa mais próxima. A região foi palco de pelo menos quatro colisões entre navios das duas nações nos últimos meses. Disputada, a área é considerada uma importante e estratégica via marinha na Ásia. Segundo o britânico The Telegraph, cerca de US$ 3 trilhões (mais de R$ 16 trilhões) em carga são transportados anualmente nessa região marítima, que seria também rica em petróleo e gás natural e pertence à zona econômica filipina.