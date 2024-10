Israel anuncia morte de oito soldados em operações terrestres no Líbano

Todos os mortos têm menos de 24 anos. Os mais novos têm 21 anos, segundo o IDF. Além dos mortos, ao menos sete soldados foram "gravemente feridos" nos ataques. Israel não detalhou quantos membros do Hezbollah teriam morrido nas incursões terrestres em Gaza. Desde 23 de setembro, mais de mil pessoas morreram em bombardeios israelenses no Líbano.

Incursão terrestre no Líbano começou na terça

Ataques ocorrem contra alvos do Hezbollah na região sul do país, diz exército israelense. Em comunicado, as Forças de Defesa afirmaram que a aviação e a artilharia realizam ataques de apoio na área.

Mais de vinte vilas libanesas perto da fronteira receberam ordem de evacuação. Mais de um milhão de pessoas foram deslocadas pela guerra desde 23 de outubro, segundo a Organização das Nações Unidas.

Início da incursão ocorreu horas antes de bombardeio do Irã a Tel Aviv. Ataque foi uma resposta ao assassinato dos líderes do Hamas e do Hezbollah, informaram os iranianos. Uma parte dos mísseis caiu sobre cidades israelenses, mas a maioria foi interceptada. Três pessoas ficaram feridas na Jordânia, informou o governo local.

Israel promete retaliar o Irã após os ataques de mísseis. Segundo especialistas ouvidos pelo UOL, a resposta pode provocar uma escalada da guerra. Agentes importantes no cenário mundial, incluindo os Estados Unidos e Rússia, podem dar um novo desenho ao conflito.