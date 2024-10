Tensão no Oriente Médio: o que pode acontecer após o ataque do Irã a Israel

O futuro do conflito é imprevisível. A gente pode esperar uma retaliação israelense com um novo ataque. Isso, dependendo da escala que for feito, pode gerar um envolvimento de russos e americanos ainda maior no conflito. Rússia protege Irã, e EUA protegem Israel. A gente está vendo uma possibilidade de envolvimento maior. Mas eu não vejo os atores externos se envolvendo tanto militarmente. Mas acho que continua mais restrito aos grupos paramilitares, ou o Eixo da Resistência.

Bruno Huberman, professor de Relações Internacionais da PUC-SP

Interferência externas

O Eixo da Resistência é composto por Irã, Síria, o Hezbollah (do Líbano), os houthis (do Iêmen), e grupos paramilitares xiitas no Iraque. Os ataques iranianos foram justificados pelo país como resposta às mortes de líderes do Hamas, Ismail Haniyeh, e do Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Desta vez, o ataque iraniano aconteceu após uma série de incursões aéreas israelenses em territórios com presença do grupo paramilitar Hezbollah, que tem apoio do Irã. Recentemente, também, o Exército de Israel iniciou uma ofensiva terrestre sobre território do Líbano.

Já foi defendido por membros da política israelense de que se deveria atacar as localidades do programa nuclear iraniano e refinarias. Isso causaria um declínio econômico forte e possivelmente uma derrubada do regime iraniano, que já foi defendido por Israel. Acho que não deve chegar a tento, já que isso afetaria a economia global, inclusive os Estados Unidos e outra potência interessada, a China. Eu tenho certeza de que a pressão americana é para que uma resposta seja limitada a alvos militares. Ainda assim, é muito difícil saber o que Netanyahu vai fazer.

Gunther Rudzit, professor de relações internacionais da ESPM e especialista em estratégias de guerra