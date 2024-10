Na rota do furacão Milton, homem se recusa a deixar barco na Flórida

Polícia de Tampa e autoridades fizeram apelo para que ele deixasse o local. Malinowski, no entanto, se recusou a atender aos pedidos. Ele afirmou que está seguindo as orientações feitas por seu pai, que costumava a lhe passar para sobreviver a um furacão: "Se a maré subir, eu subo. Contanto que a água fique fora do barco, estarei bem."

O homem disse que quem tem fé irá sobreviver. "Não estou com pensamentos suicidas, mas estou colocando isso nas mãos de Deus e tirando das minhas e das do homem", disse ele, em conversa com o repórter Brian Entin, da NewsNation.

Furacão Milton surgiu na costa mexicana e deve chegar à Flórida nesta quarta-feira (9). O fenômeno se intensificou rapidamente entre segunda e terça-feira, com rajadas de vento ultrapassando os 280 km/h.

Meteorologistas classificaram o movimento como "algo quase sem precedentes". A expectativa é que Milton enfraqueça e chegue ao continente na categoria 3 —embora permaneça destrutivo e perigoso. Moradores foram alertados para se prepararem para o pior dos furacões a atingir o estado nos últimos tempos.