Moradores da Flórida fogem do furacão Milton e congestionam estradas

Motoristas estão enfrentando congestionamentos em rodovias perto de Tampa, na Flórida, enquanto tentam fugir do furacão Milton, que se aproxima do estado. O fenômeno se intensificou nas últimas horas e atingiu a categoria 5, a mais forte das tempestades, com rajadas de vento ultrapassando os 280 km/h.

O que aconteceu

Previsão é que Milton atinja a costa da Flórida na quarta-feira (9). Enquanto isso, milhares de moradores enfrentam trânsito pesado, no sentido norte, em busca de locais seguros. A recomendação de autoridades é para evacuação. Os que decidiram ficar estão protegendo as lojas e moradias com tapumes de madeira e sacos de areia.