Furacão Milton atinge categoria 5 enquanto se aproxima dos EUA: 'Explosivo'

Satélite captou imagem do olho do furacão Milton. O vídeo foi feito enquanto ele avançava pelo Golfo do México, a cerca de 1300 km de distância da costa. A previsão é que ele se direcione para Tampa na quarta-feira. O fenômeno pode produzir rajadas de vento de 225 km/h e precipitação total de 38 cm em alguns pontos da costa da Flórida.

Vai ser poderoso, então, por favor, tomem as precauções adequadas. Ele tem o potencial de causar muitos danos.

Governador da Flórida, Ron DeSantis

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também declarou estado de emergência para a Flórida, permitindo o início de operações federais para lidar com desastres.

Furacão anterior matou mais de 200 pessoas

A passagem de Helene, um furacão de categoria 4, matou mais de 200 pessoas em seis estados, há alguns dias. Foi a tempestade nomeada mais mortal a atingir o continente dos EUA desde que o furacão Katrina matou quase 1.400 pessoas em 2005.

Com Milton se aproximando da Flórida, as previsões de uma temporada de furacões no Atlântico altamente ativa começam a parecer mais precisas do que no início de setembro, tipicamente o pico para a formação de tempestades nomeadas. Milton é o nono furacão da temporada, mas seis se formaram desde 9 de setembro.