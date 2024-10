'Sensação de estar num filme': jornalista foge da rota do furacão Milton

Ficar ou evacuar? Essa é uma decisão importantíssima que tem que ser tomada o quanto antes, mas se não há a certeza de onde o furacão baterá, como definir para onde ir? E se o furacão mudar de rota e impactar justamente a área que você escolheu para fugir?

Analisamos todas as projeções e informações meteorológicas disponíveis e analisamos todas as áreas que o furacão poderia atingir. Mapeamos três diferentes regiões no sul e no norte do estado como possível zona de escape e fizemos reservas de hotéis em todas elas.

Amy Ace Lance volta à rua de sua casa após passagem do furacão Milton Imagem: Thomas Simonetti for The Washington Post via Getty Images

Acompanhamos as notícias, ouvimos as autoridades emitindo ordem de evacuação total para as áreas de alagamento, vimos pessoas desesperadas correndo para mercados já desabastecidos, postos de gasolinas com filas gigantescas e engarrafamentos nas estradas com as fugas em massa dessa região.

A sensação era de estar num filme de ficção científica, tendo que correr para salvar a própria vida, com medo da cidade ser totalmente inundada e devastada.

Como se não bastasse, com a chegada do furacão, chegam também os tornados, que podem se formar a qualquer momento, antes, durante e depois da tempestade e em qualquer lugar, destruindo casas e arrastando o que encontram pela frente.