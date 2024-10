Homem é resgatado em alto mar após barco afundar durante furacão Milton

A Guarda Costeira dos EUA resgatou um homem que estava em alto-mar no Golfo do México agarrado a uma caixa de gelo após seu barco afundar durante a tempestade do furacão Milton.

O que aconteceu

As autoridades o localizaram na quinta-feira (10) a cerca de 48 km de Longboat Key, na Flórida. Um vídeo do resgate mostra o americano flutuando sobre o refrigerador. Em seguida, a equipe se aproxima de helicóptero e um dos agentes desce pela corda para subir com o homem até a aeronave.

Antes de ficar à deriva, a vítima navegava em um barco de pesca. Na quarta-feira (9), no entanto, a embarcação encalhou e ele tentou falar por rádio com a estação da Guarda, mas perdeu o contato pouco tempo depois.