Trump diz que precisa de 'generais como os de Hitler', segundo jornal

"Não custa 60.000 dólares para enterrar uma porra de uma mexicana!", teria dito o então presidente. "Não pague!", afirmou Trump, segundo a revista, para o então chefe de gabinete, Mark Meadows.

Khawam, advogada da família de Vanessa, disse à revista que enviou a conta para a Casa Branca, mas não recebeu nenhum dinheiro de Trump. Os custos teriam sido cobertos pelo Exército e por doações.

Após entrar em contato com a equipe do republicano, a The Atlantic recebeu um email de Khawam com uma declaração de Mayra Guillén, irmã da soldado. "Estou mais do que grata por todo o apoio que o presidente Donald Trump demonstrou à nossa família durante um momento difícil", diz um trecho da declaração, também encaminhada pelo porta-voz Alex Pfeiffer.

A equipe de Donald Trump nega todo o conteúdo da reportagem.