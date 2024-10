Mulher e cachorro são resgatados de helicóptero durante enchente na Espanha

Ursula von der Leyen disse que a "Europa está pronta para ajudar". "O que estamos vendo na Espanha é devastador. Meus pensamentos estão com as vítimas, suas famílias e as equipes de resgate", escreveu a presidente da Comissão Europeia no X.

A tempestade deve se mover para nordeste do país nesta quarta-feira. Um alerta de clima severo permanece em vigor para uma grande parte da Espanha.

Tempestades após fortes secas. As tempestades que atingem a Espanha ocorrem após uma seca severa.

Cientistas afirmam que o aumento dos episódios de clima extremo provavelmente está associado às mudanças climáticas. À medida que as temperaturas globais aumentam, o ar mais quente retém mais umidade, o que intensifica os níveis de precipitação. Atividades humanas, como desenvolvimento urbano, desmatamento e infraestruturas inadequadas, também contribuem significativamente para os riscos de inundações.