Inundações na Espanha deixam pelo menos 62 mortos

'Espanha chora', diz primeiro-ministro. Em comunicado, Pedro Sánchez afirmou que "toda solidariedade e carinho estão com as famílias das pessoas que morreram nesta tragédia e para aqueles que, neste momento, continuam procurando seus entes queridos".

Ursula von der Leyen disse que a "Europa está pronta para ajudar". "O que estamos vendo na Espanha é devastador. Meus pensamentos estão com as vítimas, suas famílias e as equipes de resgate", escreveu a presidente da Comissão Europeia no X.