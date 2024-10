Imagens mostram estragos de inundação que matou mais de 60 na Espanha

Chuvas torrenciais atingiram a Espanha e deixaram ao menos 62 mortos. Imagens mostram os estragos nas cidades do sul e leste do país, onde a água invadiu ruas, arrastando carros e pessoas.

O que aconteceu

Vídeos mostram correnteza devastando ruas. Em algumas das imagens, é possível ver carros sendo arrastados pela água. Em outros, moradores da região tentam retirar a lama de suas casas com baldes e caminham com água na altura do quadril para tentar salvar seus pertences.

Outra imagem mostra mulher sendo arrastada pela correnteza. No vídeo é possível ver uma mulher sendo levada pela força da água. Ela tenta se segurar em um poste, mas é levada. As autoridades não informaram se ela é considerada desaparecida.