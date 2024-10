Jamil: Sem referência a Lula, Venezuela foca ataques ao Itamaraty

E lembrar de um episódio, no governo Bolsonaro, o então chanceler da Venezuela disse o seguinte: 'nós temos plena confiança no Itamaraty. O louco, a maluquice toda que está sendo feita em relação à Venezuela é de Bolsonaro, não é do Itamaraty'. Eu lembro até uma mensagem do então chanceler venezuelano. Ele disse: 'a gente sabe como vocês estão resistindo a essa loucura toda'. Passam os anos, a situação fica dessa forma e agora você pega o comunicado do governo venezuelano e o ataque é contra o Itamaraty? Nenhuma referência ao presidente Lula.

"A situação, obviamente, ela não vai embora. A Venezuela não mora na fronteira do Brasil. Ela será a vizinha do Brasil de forma permanente. Nós vamos ter de lidar com essa situação", concluiu Jamil.

Escalada de tensão

O Brasil não reconhece a vitória de Maduro nas eleições de junho, mas o chanceler Mauro Vieira conversou com a diplomacia venezuelana tanto em Nova York, em setembro, como às margens da cúpula em Kasan, na Rússia, na semana passada.

O governo brasileiro havia feito um pedido para que o ditador Maduro desse um salvo-conduto para que opositores que estão na embaixada da Argentina, hoje protegida pelo Brasil, pudessem deixar o país. Entretanto, os venezuelanos não deram uma resposta.

O diplomata brasileiro que representa interinamente o país em Caracas também foi convocado pelo governo Maduro. A convocação deveria ser dirigida à embaixadora do Brasil na capital venezuelana, Glivânia Maria de Oliveira — que está em férias. Caracas anunciou que a medida é para "manifestar o seu mais firme repúdio à ingerência recorrente e às declarações grosseiras de porta-vozes autorizados pelo governo brasileiro".