Por que área do Mar Vermelho onde Air France suspendeu sobrevoo é perigosa?

Apesar de bombardeios contra navios, não há registro de ataques dos houthis direcionados a aviões. Suspensão da Air France foi por "precaução". "A Air France confirma que, por princípio de precaução, decidiu suspender até nova ordem o sobrevoo de uma área do Mar Vermelho", afirmou a companhia em um comunicado enviado à AFP.

Os huthis afirmam agir em solidariedade aos palestinos na Faixa de Gaza. Os rebeldes iemenitas defendem a causa palestina e comandam uma ofensiva contra embarcações a caminho de Israel para pressionar as Forças de Defesa Israelenses a suspender o bloqueio a Gaza. Israel e o grupo extremista Hamas estão em guerra desde outubro de 2023.

Grupo é financiado pelo Irã. Os houthis integram o chamado Eixo da Resistência, composto por movimentos apoiados pelo Irã e contrários a Israel e aos EUA, como o Hamas, o Hezbollah e milícias iraquianas.

Os ataques dos houthis levaram várias empresas a interromper as viagens no Mar Vermelho. Conglomerados optam por uma rota mais longa e mais cara ao redor do continente africano.

Os combatentes no Iêmen realizaram quase 100 ataques a navios desde novembro. Eles afundaram dois cargueiros, apreenderam outro e mataram pelo menos quatro marinheiros. O grupo afirma que entre os seus alvos estão navios ligados aos EUA ou ao Reino Unido. No entanto, muitos dos navios atacados têm pouca ou nenhuma conexão com o conflito, inclusive alguns tinham destino ao Irã.

Quem são os houthis

Os houthis têm alvejado embarcações comerciais com drones e mísseis no Mar Vermelho Imagem: REUTERS/29.jan.2024-Khaled Abdullah

Os houthis se derivam de um grupo tribal do norte do Iêmen, próximo à fronteira com a Arábia Saudita. Eles pertencem à subseita dos xiitas zaiditas, distinta dos muçulmanos xiitas tradicionais por certos artigos de fé.