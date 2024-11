Apuração das eleições americanas ao vivo: que horas começa e como funciona?

Cada estado estabelece suas próprias regras para votação e contagem. Em estados como a Flórida, os votos por correio são processados assim que recebidos, agilizando a apuração.

Como se define o vencedor?

Para vencer, um candidato precisa de pelo menos 270 dos 538 votos do Colégio Eleitoral. Maine e Nebraska distribuem alguns de seus delegados proporcionalmente, com base no voto distrital.

Um candidato pode conquistar o Colégio Eleitoral mesmo sem a maioria dos votos populares, como Trump em 2016. O vencedor é geralmente projetado na noite da eleição, mas a confirmação oficial ocorre em dezembro.

Se houver empate, a Câmara dos Deputados decide. Isso ocorreu em 1800 e 1824.