Eleições nos EUA: quanto ganha o presidente e quais são os benefícios?

O próximo presidente dos Estados Unidos, além de chefe máximo do Executivo, se tornará também um funcionário público com direito a salário milionário, além de benefícios variados.

Quanto ganha o presidente dos EUA?

O chefe da Casa Branca ganha hoje US$ 400 mil (R$ 2,3 milhões) por ano. O salário mensal é de aproximadamente US$ 33.000 (cerca de R$ 190 mil, pela conversão atual). O valor bruto do salário presidencial, sem desconto de impostos, foi ajustado pelo Congresso norte-americano em 2001 e consta no site oficial do Código dos Estados Unidos.

Além do salário, presidente recebe US$ 50 mil (R$ 290 mil) anualmente para custear despesas relacionadas a funções oficiais. O valor é isento de impostos e, conforme o código norte-americano, caso parte do subsídio anual não seja utilizado pelo chefe do executivo, o montante deverá ser revertido em verba para o Tesouro Nacional.