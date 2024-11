Filho de Donald Trump posta 'carta de demissão' do pai do McDonald's

Donald Trump Jr. foi às redes sociais para postar a "carta de demissão" do McDonald's por seu pai, que trabalhou em uma unidade da lanchonete por um dia durante sua campanha.

O que aconteceu

"Experiência foi inestimável", diz carta. Na publicação, endereçada à gerência do McDonald's, Trump teria escrito que "aproveitou a oportunidade para servir os clientes e contribuir com o ambiente ágil do estabelecimento", e que "aprendeu muito ao virar hambúrgueres, fazer batatas fritas e atender o drive-thru".

Saída de empresa está marcada para dia da posse presidencial. A carta diz ainda que Trump "agradece a oportunidade de ser parte de uma marca americana tão icônica", e conclui com ele dizendo que "aguarda sua próxima aventura, mas vai embora com memórias afetuosas do seu tempo no McDonald's".