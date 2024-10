Trump faz campanha em McDonald's na Pensilvânia, estado-chave na eleição

A pouco mais de duas semanas da eleição presidencial nos EUA, o candidato republicano Donald Trump fez campanha em uma franquia do McDonald's na Pensilvânia, um dos estados-pêndulo que podem decidir a disputa.

O que aconteceu

Trump visitou uma unidade do McDonald's em Feasterville, cidade de 6 mil habitantes no sudeste da Pensilvânia. O ex-presidente vestiu um avental de atendente, fritou batatas e serviu clientes pela janela do drive-thru. Além de cumprimentar eleitores, Trump falou à imprensa e deu declarações contra a adversária, a democrata Kamala Harris.

A visita é parte do esforço para ganhar votos na Pensilvânia, um dos locais decisivos para a eleição no dia 5 de novembro. A Pensilvânia, no nordeste dos EUA, é um dos estados-pêndulo, que não têm voto historicamente consolidado nos republicanos nem nos democratas.