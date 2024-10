'Não deixe os EUA virarem o Brasil', diz brasileira a Trump no McDonald's

O candidato disse que "vamos fazer melhor do que nunca". Os dois se cumprimentaram, e a mulher ficou agradecida pelo encontro. A iniciativa de Trump foi parte do esforço para ganhar votos no estado, um dos locais decisivos para a eleição no dia 5 de novembro.

"Mr. President, please don't let the United States become Brazil!" pic.twitter.com/ZEgujQMS35 -- Margo Martin (@margommartin) October 20, 2024

McDonald's é figura para os dois candidatos

A candidata Kamala Harris tem afirmado, em discursos, que chegou a trabalhar na rede de fast food quando era estudante. Trump, por sua vez, tem rebatido afirmando que a história é falsa. Segundo a CNN norte-americana, um membro da equipe de Kamala afirma que ela trabalhou no McDonald's em 1983, aos 19 anos, quando era estudante na Universidade Howard, na Califórnia.

Já a Pensilvânia é um dos estados mais acirrados nas intenções de voto. Segundo o agregador de pesquisas do site Five-Thrirty- Eight, Trump aparece com uma ligeira vantagem numérica sobre a rival no levantamento divulgado neste domingo: ele tem 47,9%, contra 47,5% de Kamala. A democrata chegou a abrir quase 2 pontos de vantagem sobre Trump há cerca de um mês, mas a diferença veio caindo desde então.