Argentina é o único país do G20 que não aderiu à aliança contra a fome

Sob a presidência de Javier Milei, a Argentina tem adotado posturas dissonantes nos fóruns multilaterais (onde países tomam decisões em conjunto, como agências da ONU). No G20, a Argentina apresentou obstáculos nas negociações da declaração final de líderes. Antes disso, nas reuniões prévias, foi o único país que se recusou a assinar dois documentos: um sobre igualdade de gênero e outro que aborda o desenvolvimento sustentável.

Historicamente, a Argentina não se opõe a essas questões. No entanto, o governo de Javier Milei tem mudado os rumos da política externa do país. Ele se diz "antiglobalista", termo usado por alguns líderes para criticar organizações multilaterais e a ordem global definida após a Segunda Guerra Mundial. Para eles, a globalização destrói a característica nacional do país e limita a ação do estado. O principal expoente deste grupo é o americano Donald Trump, de quem Milei já se declarou fã.

Argentina é ameaça para consenso de declaração final do G20. Ao longo da semana, negociadores das comitivas do G20 passaram horas se reunindo para discutir pontos do texto que será divulgado ao fim da cúpula, na terça (19). As conversas avançaram, mas a Argentina está travando a negociação em três pontos: questões de gênero, taxação de super-ricos e Agenda 2030 da ONU — uma espécie de guia para a comunidade internacional com metas para o desenvolvimento sustentável.

Diplomatas e especialistas na política externa do país não descartam que a Argentina possa se negar a assinar o documento. A atitude seria considerado uma ofensa diplomática ao Brasil. Na semana passada, Milei determinou que a Argentina abandonasse a COP29, a conferência do clima da ONU, no Azerbaijão.

Milei permanece no Rio para o G20 até esta terça-feira (19). O governo argentino não pediu reunião bilateral com o presidente brasileiro. Os dois nunca se reuniram. "Quase todos os líderes pediram reunião com Lula", segundo o Itamaraty

Aliança global

Governos de 81 países aderiram à aliança até domingo (17). Isso representa um de cada quatro países do mundo. É praticamente o dobro dos 41 que haviam se juntado à iniciativa até a última sexta-feira (15), quando o governo brasileiro realizou uma rodada em busca de novas adesões. Mais países podem aderir no futuro, e a expectativa do Brasil é que o número final se aproxime de 100.