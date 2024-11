Argentina cria impasse em três pontos no documento final do G20

Nos últimos dias, os negociadores das comitivas que estão no Rio para o G20 têm passado horas se reunindo em um hotel no aeroporto para discutir pontos do texto que será divulgado ao fim da cúpula, marcada para segunda (18) e terça (19). As conversas avançaram nesta madrugada, mas a Argentina está travando a negociação em três pontos: questões de gênero, taxação de super ricos e Agenda 2030 da ONU, que estipula metas para reduzir o aquecimento global).

Historicamente, a Argentina não se opunha a essas questões. No entanto, o governo de Javier Milei tem mudado os rumos da política externa do país. Ele se diz "antiglobalista", termo usado por alguns líderes para criticar organizações multilaterais e a ordem global definida após a Segunda Guerra Mundial. Para eles, a globalização destrói a característica nacional do país e limita a ação do estado. O principal expoente deste grupo é o americano Donald Trump, de quem Milei já se declarou fã.

Sob Milei, a Argentina já se recusou a assinar dois documentos do G20, um sobre igualdade de gênero e outro que aborda o desenvolvimento sustentável.