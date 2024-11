Minas antipessoais: armas liberadas para Ucrânia são vetadas em 150 países

O presidente Joe Biden aprovou o fornecimento de minas terrestres antipessoais para a Ucrânia. A informação é de uma autoridade norte-americana à Reuters, que falou sob anonimato. A decisão pode ajudar a desacelerar os avanços russos no leste do país, especialmente se forem usadas junto com outras munições dos EUA.

O que são as minas antipessoais

As minas terrestres são dispositivos que explodem quando uma pessoa se aproxima ou entra em contato com elas. Essas minas continuam matando e mutilando pessoas muito depois do fim dos conflitos, já que ficam enterradas ou escondidas no solo mesmo após o fim dos conflitos. Elas são usadas em emboscadas e para alterar rotas inimigas.

Tentativa de impedir o avanço de tropas terrestres. Os EUA forneceram minas antitanques (desenvolvidas para detonar veículos blindados) à Ucrânia durante a sua guerra com a Rússia, mas o acréscimo agora de minas antipessoais busca impedir o avanço de tropas terrestres russas.