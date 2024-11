Carro presidencial dos EUA tem tanque de oxigênio e até bolsa de sangue

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conta com um esquema rigoroso de segurança quando sai do país. No Rio de Janeiro, para o G20, Biden usou um carro extremamente preparado para ataques e que é resistente até mesmo a mísseis, conhecido como "The Beast" ("A Fera", em tradução livre).

O que tem dentro da limusine

Carro é conhecido por sua capacidade de oferecer proteção máxima ao presidente dos Estados Unidos. Construído sobre um chassi de caminhão GMC TopKick, o veículo é projetado para suportar pesadas blindagens, que incluem aço, alumínio e titânio. As chapas de 20 mm de espessura na carroceria e os vidros de 12,7 cm permitem que o carro resista a ataques com granadas e pequenos mísseis.

Veículo "The Beast" tem diversos equipamentos de defesa. Na lista entram lançadores de gás lacrimogêneo, câmeras de visão noturna e tanques de oxigênio. O carro também tem uma linha direta com o Pentágono.