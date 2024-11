Curiosos ficam próximos de lava de vulcão na Islândia e polícia é acionada

A polícia da Islândia trabalha para conscientizar turistas e moradores sobre os riscos de se aproximar da lava do vulcão Sundhnúksgígar, em erupção há dois dias no país.

O que aconteceu

Equipes de resgate foram acionadas para salvar um grupo de pessoas que ignorou ordens de evitar o local da erupção. A polícia pediu ajuda nessa quinta-feira (21), segundo o jornal local RUV, o caso aconteceu na Península Sul.

Pontos de bloqueio foram feitos no caminho até o vulcão para evitar a passagem dos curiosos. Em pronunciamento, o porta-voz da agência de resgate local, Jon Víglundsson, afirmou que entende a curiosidade do público, mas disse que a movimentação no local pode causar riscos para os turistas e para os moradores.