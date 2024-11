'É o lógico', 'não tem jurisdição': Países divergem sobre prender Netanyahu

"Esta decisão é vinculativa e todos os Estados, todos os Estados-membros no estatuto do tribunal, incluindo todos os membros da União Europeia, devem implementar esta decisão do tribunal", sublinhou Borrell, em uma coletiva de imprensa com o seu homólogo jordaniano, Ayman Safadi.

'Netanyahu é agora oficialmente um homem procurado', afirma Anistia Internacional

Netanyahu "é agora oficialmente um homem procurado". A declaração foi feita na quinta-feira (21) pela secretária-geral da ONG Anistia Internacional, Agnès Callamard. "Os Estados-membros do TPI e toda a comunidade internacional devem fazer todo o possível para garantir que estes indivíduos compareçam" perante o tribunal, acrescentou Callamard, referindo-se também às ordens de prisão de Yoav Gallant, e do líder militar do movimento palestino Hamas.

'Vozes das vítimas foram ouvidas', diz representante das famílias israelenses

"É um sinal de que as vítimas foram ouvidas", declarou uma representante das vítimas do ataque de 7 de outubro de 2023. "Este mandado de prisão para Deif é extremamente importante. Isso significa que as vozes das vítimas foram ouvidas", disse Yael Vias Gvirsman, que representa as famílias de 300 vítimas israelenses do ataque do movimento palestino há mais de um ano em Israel.

Espanha

"A Espanha respeita a decisão do Tribunal Penal Internacional e cumprirá os próximos compromissos e obrigações relacionados ao Estatuto de Roma e ao Direito Internacional", segundo fontes oficiais em Madri.