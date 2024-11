Diferença de 1,5 m: mulheres mais alta e mais baixa do mundo se encontram

O Guinness World Records promoveu um encontro que chamou de "icônico": reuniu em um chá da tarde, em Londres, a mulher mais alta e a mulher mais baixa do mundo.

O que aconteceu

O encontro ocorreu no 20º Dia Anual do Guinness World Records. Jyoti Amge e Rumeysa Gelgi, respectivamente a mulher mais baixa e mais alta vivas, se encontraram pela primeira vez no The Savoy Hotel. Segundo a entidade, elas "estavam ansiosas para passar um luxuoso 'dia das meninas' juntas.

Elas têm 1,5 metro de diferença. Rumeysa é conhecida mundialmente como a mulher mais alta do mundo, com 2,15 metros, enquanto Jyoti é a mais baixa do mundo com mobilidade, medindo 62,8 centímetros. No encontro, elas compartilharam experiências de vida e gostos em comum, como moda e autocuidado.