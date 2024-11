Biden vai à posse de Trump em janeiro, diz Casa Branca

Eleito para um novo mandato nos Estados Unidos, Trump tomará posse no dia 20 de janeiro de 2025. O republicano assumirá a presidência em cerimônia tradicional em Washington, DC, às 12h (horário local — 14h, em Brasília).

Os próximos passos após a vitória. Mesmo eleito, há passos a serem seguidos até a posse, que incluem a votação formal dos delegados no Colégio Eleitoral e a certificação dos votos pelo Congresso. O processo é essencial para formalizar a escolha dos eleitores e validar o mandato do novo presidente.

A etapa do Colégio Eleitoral ocorre em dezembro. Delegados de cada estado votam oficialmente no candidato vencedor em seu estado. Esse sistema reflete o modelo indireto da eleição presidencial nos Estados Unidos, uma tradição consolidada desde a fundação do país.

A ratificação final ocorre no Congresso. Em janeiro, os votos dos delegados passam por uma sessão conjunta do Congresso para certificação. Essa etapa representa o último rito antes que o presidente tome posse oficialmente no cargo.

Vencedor em 2016, o magnata perdeu as eleições de 2020 para Joe Biden e volta à Casa Branca após 4 anos. Agora seu vice-presidente é JD Vance. Expondo ainda mais a polarização entre os republicanos e democratas, o empresário e ex-presidente se recusou a passar a faixa para o então líder estadunidense.

Trump é o segundo presidente a vencer duas eleições separadas. Esse feito, registrado apenas uma vez antes na história dos EUA, foi alcançado pelo democrata Grover Cleveland no final do século 19.