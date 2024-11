Netanyahu ameaça 'guerra intensiva' se cessar-fogo no Líbano for violado

O líder israelense ressaltou que Hassan Nasrallah e "todos os líderes" do Hezbollah foram mortos. "Destruímos a maioria dos foguetes e mísseis. Matamos milhares de terroristas e destruímos a infraestrutura subterrânea e terrorista perto das nossas fronteiras", acrescentou na terça.

Netanyahu disse que há três razões para o cessar-fogo. A primeira é se concentrar no Irã, a segunda é permitir que as tropas descansem e reabasteçam os estoques de armas, e a terceira razão, diz ele, é desvincular as frentes norte e sul e isolar o Hamas. "Com o Hezbollah fora de cena, o Hamas fica sozinho na campanha. A nossa pressão aumentará", diz ele, ao citar que isso permitirá a Israel trazer os reféns para casa.

Primeiro-ministro acrescentou que está "determinado" a manter os soldados de Israel vivos e seguros. "É por isso que esta noite apresentarei ao gabinete um plano para um cessar-fogo no Líbano", destacou.

O acordo exige que as tropas israelenses se retirem do sul do Líbano e que o Exército libanês se posicione na região dentro de 60 dias. O Hezbollah, por sua vez, encerraria sua presença armada ao longo da fronteira ao sul do rio Litani.

Há mais de um mês, o Líbano esperava pelo cessar-fogo. O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, disse em outubro que estava fazendo tudo o que era possível para a negociação e que estava otimista com a possibilidade. A expectativa, no entanto, foi frustrada por Israel, que sinalizou rejeição com expansão de ataques.

(Com AFP)